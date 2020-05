Vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse er blevet sat op for at undgå vildsvin i at komme til Danmark fra Tyskland. (Arkivfoto)

Vildsvinehegnet ved grænsen er blevet udsat for hærværk

Vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse er blevet udsat for hærværk.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hærværket har fundet sted på en cirka 150 meter lang strækning, hvor hegnet er blevet klippet op og lagt på jorden.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker sagen i samarbejde med tysk politi.

- Vi har p.t. ikke yderligere oplysninger til pressen om hændelsen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den del af hegnet, der er ramt af hærværk, ligger i Kollund Skov ved Kruså.

I et tweet oplyser politiet, at de spidser ender af hegnet stikker op fra skovbunden og ud fra hegnspælene.

- Vi vurderer risiko for alvorlig skade på vildtet ved passage af stedet, hvorfor Skov- og Naturstyrelsen er underrettet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Borgere, der måtte have set hærværket eller har oplysninger i sagen, opfordres til at kontakte politiet på telefonnummer 114.

Politiet modtog anmeldelse om hærværket søndag formiddag.

Vildsvinehegnet stod klart langs den dansk-tyske grænse mod slutningen af sidste år. Hegnet er 70 kilometer langt og halvanden meter højt.

Det var et bredt flertal i Folketinget, der stod bag beslutningen om at opføre hegnet for at dæmme op for vildsvin fra Tyskland og andre dele af Europa.

Oprindeligt havde politikerne afsat 80 millioner kroner til opgaven med hegnet.

Ifølge Naturstyrelsen endte den samlede pris på lidt mere end det halve, mere præcist 45 millioner kroner.

Det er Fredericia-virksomheden SER Hegn, som har stået for opgaven med at levere og montere hegnet.