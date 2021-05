Vild natur skal have mere plads på militære træningsbaner

Det bliver et af Forsvarets bidrag til Danmarks klima- og miljøambitioner, lyder det i Forsvarsministeriet grønne handlingsplan.

Forsvarsministeriets område råder over cirka 32.000 hektar land. Her vil ministeriet forsøge at give plads til mere vild natur og skovrejsning de steder, hvor det ikke forstyrrer den militære træning.

Samtidig skal aftaler om landbrug på Forsvarsministeriets arealer ikke forlænges, når de nuværende udløber.

Derudover vil Forsvarsministeriet forsøge at nedbringe udledning ved opvarmning af bygninger og så vidt mulig i brugen af brændstof.

Netop brugen af brændstof står for cirka tre fjerdedele af forsvarsområdets udledning af CO2.

Her bliver forsvarsområdet afhængig af, at nye teknologiske løsninger hjælper med at udlede mindre, selv om der benyttes lige så meget brændstof.

- Fordi vi fortsat skal bruge brændstof til at løse vores opgaver, er udviklingen af nye klimavenlige brændstoftyper helt afgørende for, at vi kan reducere udledningen, står der i handleplanen.

Til gengæld kan Forsvarsministeriet mere omgående begynde at mindske den femtedel af udledningen, der kommer fra drift af etablissementer.

I handleplanen står der:

- Specielt på bygningsområdet kan vi på den kortere bane komme langt med at nedbringe vores energiforbrug ved energioptimering, nybygning og omlægning af energiforsyningen til vedvarende kilder.

- En ny og mere langsigtet investeringsstrategi for energioptimering skal sikre, at vi når det fællesstatslige mål om energibesparelser på minimum ti procent frem mod 2030.