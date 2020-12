Vikartjans blev til prisvindende værtsrolle

Men ikke med Dorte Fals' evner til at formidle vanskelig økonomi på en letforståelig måde, da hun var vært for DR-magasinet "Penge".

Umiddelbart kan et tv-program om penge og økonomi måske lyde en anelse tørt.

For det var netop det, der gjorde, at hun blev kåret som vinder af Lloydsprisen 2010.

- Du tildeles prisen for din indsats i "Magasinet Penge", hvor du i helt usædvanlig grad har formået at kommunikere vanskelige økonomiske problemstillinger på en tilgængelig og letforståelig måde til glæde for borgere og virksomheder i Danmark, lød begrundelsen.

Værtsrollen på magasinet bestred Dorte Fals i over ti år.

- Det var en fantastisk tid at lave Penge-magasinet. For vi var en god fasttømret redaktion, som havde det godt både fagligt og socialt, siger hun.

Jobbet kom ellers ved lidt af et tilfælde. En vinterdag i 2007 sprang hun nemlig til som vikar, da programmets vært var blevet syg.

Her blev hun frem til december 2017, da "Penge" takkede af som DR Nyheders dengang længstlevende magasin med 21 år på skærmen.

Inden dagene på DR var Dorte Fals, som fylder 60 den 20. december, redaktionschef og vært på TV2 Lorry.

Derefter blev hun redaktionschef for DR Fakta med ansvar for kultur- og historieprogrammerne på tv, og siden blev hun vært på DR2's Temalørdag.

I dag er Dorte Fals blevet livereporter - stadig med base i DR.

Her byder jobbet for den garvede tv-vært på nyt stof hver dag.

- Så kan det være, at der er pressemøde, så kører du ud til det.

- Eller du skal lave en ramme til et Tv-Avis-indslag til om aftenen, hvor du skal ud til en case, og så er det en minister, du skal interviewe, måske en skoleelev eller en professor. Det er virkelig bredt, siger hun.

Egentlig er Fals uddannet jurist, men efter sin sidste eksamen begyndte hun på den journalistiske tillægsuddannelse.

Siden har Dorte Fals arbejdet som journalist - et valg, hun aldrig har fortrudt.

Privat er Dorte Fals gift med kollegaen Klaus Bundgård Povlsen, som er vært på TV-Avisen. Sammen har parret to døtre.

Fødselsdagsfejringen bliver coronavenlig med få bekendte ude i haven til et glas gløgg.