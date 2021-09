Vietnam-veteran laver film med samfundskritik

Filminstruktøren Oliver Stone selv mener det første og afviser, at han viderebringer konspirationsteorier, men alene "konspirationsfacts".

Var det CIA, der som led i en større sammensværgelse stod bag nedskydningen af præsidenten, eller var det alene Lee Harvey Oswald, der blev dømt for forbrydelsen?

Sikkert er det, at filmmanden har talent for at skabe debat og røre om sine film.

Onsdag 15. september fylder den tre gange Oscar-vindende amerikaner 75 år.

Den aktuelle dokumentar "JFK: Through the Looking Glass" kommer i forlængelse af Oliver Stones spillefilm "JFK" fra 1992, der dengang skabte stor debat om Kennedy-mordet.

Det er typisk Oliver Stone. Hans film underholder, men kan samtidig være samfundskritiske, og han har berørt nogle af de mest smertefulde kapitler og emner i amerikansk historie.

Vietnam-krigen, grådighed i finanssektoren ("Wall Street"), voldsforherligelse i massemedierne ("Natural Born Killers"), terrorangrebet 9/11 ("World Trade Center") og amerikanske myndigheders ulovlige masseovervågning ("Edward Snowden").

I et interview med Ritzau i forbindelse med Snowden-filmen i 2016 advarede Oliver Stone da også om at overlade for meget magt til USA.

I filmen udstilles det, hvordan staten ifølge Snowdens læk fra efterretningstjenesten bygger software ind i systemer i fremmede lande, så USA på et øjeblik kan lukke landet ned - slukke strømmen.

- Jeg mener, at USA på den måde har kontrol over mennesker. Det er en krigshandling, når man placerer miner i folks lande. Det er gidseltagning, men den er blød og mild, sagde Oliver Stone dengang.

Han voksede op som søn af velhavende forældre på Manhattan, New York. Som ung indledte han studier på det prestigefulde Yale-universitet, men droppede ud i utide.

Siden blev han soldat og i 1967 sendt til Vietnam, hvor hans indsats i krigen sikrede ham flere æresmedaljer. Oplevelserne i Vietnam inspirerede ham siden til en filmtrilogi om krigen.

Den første film, "Platoon", blev i 1986 Oliver Stones store gennembrud som instruktør og indbragte ham en Oscar. Siden kom "Født den 4. juli" i 1989, der indbragte ham Oscar nummer to, og "Himmel og Jord" i 1993.

De senere år har han hovedsageligt produceret og instrueret en række dokumentarfilm. Blandt andet har han interviewet den russiske præsident, Vladimir Putin.

Privat er den prisvindende instruktør gift med Sun-jung Jung, som han har datteren Tara med. Han har også to sønner, Sean og Michael, fra et tidligere ægteskab.