Vidner oplevede ikke episode i Sorø som farlig for Paludan

Sådan lyder forklaringen fra tre af de mænd, som var til stede 22. januar 2019 i Sorø, og som onsdag vidner i Retten i Næstved. Her er Stram Kurs-leder Rasmus Paludan tiltalt for 14 overtrædelser af loven.

- Jeg kommer bare derned (til Akademigrunden, red.) og spørger, om han vil snakke. Det vil han ikke. Han ruller vinduet ned og siger "din mor". Det er det eneste, han siger. Jeg bliver gal, for jeg ved godt, hvad han hentyder til, siger manden, der få minutter efter ligger på kølerhjelmen af Paludans bil.

Forud for hændelsen var Rasmus Paludan under et privat besøg i Sorø taget forbi Akademigrunden, da han efter eget udsagn er interesseret i historiske steder.

Her møder Paludan mændene, og de begynder at tale sammen.

Partilederen sætter sig ind i sin bil for at køre væk, men en af mændene stiller sig foran og forhindrer dermed Paludan i at køre.

På videooptagelser, som er blevet afspillet i retten, kan man se en mand i en hvid jakke, sorte bukser og kasket gå baglæns 10-15 meter, inden han til sidst havner på kølerhjelmen af partilederens Audi.

Det sker, mens Paludan gasser op, så bilen laver hjulspin. Det fortsætter omkring 50 til 100 meter.

Ifølge anklagemyndigheden bringer Rasmus Paludan mandens liv eller førlighed i fare ved at køre på en hensynsløs måde. Det er en overtrædelse af paragraf 252, som kan give op til otte års fængsel.

Under retssagens første dag, tirsdag, sagde Rasmus Paludan, at der er byttet rundt på, hvem der er offer i den konkrete situation.

Han forklarede, at han under episoden frygtede for sit liv, og at han oplevede det, som om gruppen af unge mænd ville gøre ham ondt.

- Jeg var meget bange for at blive slået ihjel af ham. Han havde vist, at han var villig til at gå op på min kølerhjelm for at skade mig, lød det fra Rasmus Paludan.