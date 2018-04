Vidner har hjulpet politiet efter bandeopgør i Esbjerg

En bil med fire mænd kørte op på siden af modstandere, der i to andre biler holdt for rødt.

- De brugte køller, flasker og andet, siger vagtchefen om de redskaber, som blev brugt ved volden i krydset Spangsbjerg Møllevej og Degnevej.

De fire aggressive herrer blev dog stoppet kort tid efter af en politipatrulje. De sigtes for farlig vold - men også for at udsætte helt tilfældige cyklister for livsfare.

- Det er to bandegrupperinger her i byen, som er uenige, siger vagtchef Ole Aamann om baggrunden for volden.

Formentlig skal en dommer onsdag afgøre, om de anholdte skal varetægtsfængsles.