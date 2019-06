Vidner efterlyses til mystisk skudepisode i Greve

En skudepisode i Gersagerparken, der ligger på grænsen mellem Greve og Hundige syd for København, skyldes formentlig et personligt opgør og ikke en bandekonflikt.

En 27-årig mand henvendte sig torsdag eftermiddag på Hvidovre Hospital og fortalte, at han var blevet skudt. Siden har politiet forsøgt at finde ud af, hvad der er sket.

- Vi har snakket med offeret og de personer, der omgås ham såsom familie og venner for at få overblik over situationen og miljøet, personen færdes i, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

- Det kan lede os på sporet af et muligt motiv, men vi oplever, at der er en vrangvillighed for at fortælle politiet noget. Man er tillukket og fortæller ikke mere end højst nødvendigt, siger han.

Afhøringerne og efterforskningen tyder dog indtil videre på, at der er tale om et opgør i en personlig strid og ikke et opgør mellem rivaliserende grupperinger.

Den 27-årige mand, der blev ramt af skud, er fortsat indlagt. Han er i stabil tilstand efter at være blevet ramt af skud i skulderen.

Politiet fik først melding om skudepisoden, en time efter at skyderiet havde fundet sted. Teknikere fra politikredsen fandt efterfølgende både patronhylstre og blod i Gersagerparken.

Desuden har flere biler fået skudhuller ved skudepisoden.

- Vi undrer os over, at der går så lang tid, før vi får noget at vide om skyderiet. Det er foregået cirka klokken 14, men vi får først anmeldelse en time efter, fordi sygehuspersonalet reagerer på skudsår.

- Ingen har ringet i forbindelse med skyderiet direkte til os eller alarmcentralen. Det er ret usædvanligt, og vi kender ikke årsagen. siger Martin Bjerregaard.

Politiet opfordrer derfor vidner og personer, der kunne have oplysninger i sagen, til at henvende sig.

En lys Audi blev efterlyst i kølvandet på skyderiet. Kort efter midnat blev en bil meldt i brand i Taastrup, og noget tyder på, at der er tale om den efterlyste bil.

- Vi formoder, at det er flugtbilen. Det viser sig, at der er tale om en Audi stjålet i Herlev et par dage inden skyderiet. Vi har taget bilen ind for at undersøge, om der er spor i bilen, som kan knytte den til skyderiet, fortæller Martin Bjerregaard.

Der er fredag formiddag ingen anholdte eller sigtede i sagen.