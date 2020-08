Vidner efterlyses til blodigt overfald på p-plads i Aarhus

En gruppe på seks-syv personer overfaldt to mænd uden for Leos Legeland i Aarhus N. Ingen er anholdt i sagen.

Gerningsmændene virkede målrettet, da to mænd torsdag aften blev overfaldet på en parkeringsplads på Graham Bells Vej i det nordlige Aarhus.

Ofrene sad i en bil uden for Leos Legeland, da yderligere to biler ankom til stedet. Ud sprang seks-syv personer, som gik løs på mændene i den parkerede bil med knive og slagvåben.

Derefter frarøvede de ofrene et "større kontant beløb".

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

- Det er politiets opfattelse, at gerningsmændene vidste, at de to mænd ville være på stedet, og at de ville have et større kontant beløb med sig, skriver politikredsen i rapporten.

Ingen af gerningsmændene er blevet pågrebet af politiet, og Østjyllands Politi efterlyser derfor vidner til overfaldet.

Overfaldet fandt sted kort før klokken 22.

Den ene mand på 26 år slap med overfladiske skrammer, mens det andet offer - en 35-årig mand - blev alvorligt såret, da han fik et dybt knivstik, som ramte en arterie i låret.

Han er fortsat i behandling, men er uden for livsfare.

Signalementet af gerningsmændene såvel som deres biler er sparsomt.

Mændene beskrives som somalisk af udseende, og de kørte i henholdsvis en mørk personbil og en beigefarvet Skoda Kombi.

Sidstnævnte bils registreringsnummer begyndte enten med CK eller GK.

Vidner med oplysninger i sagen kan kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.