Vidne til verdens gode og dårlige sider

For på det tidspunkt havde hun allerede tilbragt mere end et årti i forskellige grene af Udenrigsministeriet.

Hun havde blandt andet bevidnet terrorangrebene mod USA 11. september 2001 med egne øjne.

Som ambassadesekretær i Washington D.C. - i øvrigt også som den yngste - var hun lige på den anden side af floden fra Pentagon, hvor et af flyene ramte.

Og Christina Markus Lassen, der torsdag den 17. december fylder 50 år, er fortsat at finde i udenrigstjenesten, hvor arbejdet med Mellemøsten har været i centrum for hende.

- Siden 11. september har jeg brugt meget af min energi på at forstå, hvad det er, der adskiller os - hvad var det, der gik galt mellem Vesten og Mellemøsten, sagde hun i et interview med Berlingske sidste år.

Tiden i Damaskus blev afbrudt efter tre år af borgerkrigen i Syrien.

- Krigen i Syrien er meget personlig for mig. At se regimets ekstremt brutale svar på de i begyndelsen fredelige demonstrationer, og hvor voldeligt det hele hurtigt udviklede sig, var ekstremt deprimerende, sagde Christina Lassen i samme interview med Berlingske.

Men efter kort tid var hun tilbage i nabolaget med et fellow-ophold i Beirut.

Og i 2015 tiltrådte hun som EU-ambassadør i netop Libanon som vidne til både en skrøbelig politisk situation og en lovende, yngre generation.

Sidste år kom hun så hjem til København til en stilling som politisk direktør - en af de øverste i Udenrigsministeriet.

Næppe et tegn på, at hun er færdig med at stige i graderne inden for udenrigstjenesten.