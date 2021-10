Vidne om drabstiltalt: Han var stille og rolig

I minutterne efter at en i dag 19-årig mand ifølge anklagemyndigheden havde begået et blodigt og voldeligt drab på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen, fremstod han fuldstændig rolig.

Den unge mands alder bliver ikke oplyst ved retsmødet. Men retsformand Mogens Pedersen giver tilladelse til, at hans mor må sidde ved siden af.

- Du må godt sidde her, men du må ikke blande dig, lyder det fra retsformanden henvendt mod moren til unge mand.

Anklager Kirsten Jensen interesserer sig for, hvad den unge mand har set og hørt den 14. juli 2020.

To mænd er tiltalt i sagen. Den ene blev anholdt i lejligheden, og har ifølge anklagemyndigheden udført drabet. Det er ham på 19 år.

Den anden, en 24-årig mand, befandt sig i Horsens, men han havde ifølge anklageskriftet aftalt med den medtiltalte, at Nicoline Plintic skulle slås ihjel. Derfor er han også tiltalt.

Den unge mand i vidneskranken fortæller, at han boede på et værelse på ejendommens førstesal. I et andet værelse på førstesalen boede en kvinde, som nærmest aldrig var hjemme.

I underetagen lå den lejlighed, hvor drabet skete. Her boede en kvinde, som var kæreste med den 19-årige drabstiltalte.

Den 19-årige har forklaret, at Nicoline Plintic blev dræbt af et tæskehold, som kom for at afstraffe hende på grund af hendes rolle i forbindelse med noget kokainsalg.

Men det unge vidne med moren ved sin side fortæller, at han i løbet af dagen intet særligt har hørt. Dog fortæller han, at han normalt ikke kan høre noget fra lejligheden nedenunder. han kan heller ikke høre, hvis hoveddøren går, og nogle gange er den ikke låst.

Den 19-årige kom på et tidspunkt over middag op på vidnets værelse for at bomme en smøg. Han tog cigaretten med nedenunder. Det unge vidne var på sit værelse med en kammerat. De så film.

Omkring klokken 15.30 skrev den 19-årige drabstiltalte til vidnet. Han bad ham komme ned i haven. Her røg de en cigaret. Den 19-årige havde ikke tøj på.

- Han havde kun et håndklæde på. Han havde været i bad, fortæller vidnet.

Anklager Kirsten Jensen vil vide, hvordan den drabstiltalte fremstod. For det var nemlig umiddelbart i minutterne efter drabet, at mødet i haven foregik.

Ifølge vidnet var der intet at mærke på den 19-årige.

- Han var stille og rolig, lyder det fra den unge mand.

I retten har den 19-årige nægtet at være drabsmanden. Men over for politiet har han tidligere tilstået, at han greb om Nicoline Plintics hals bagfra, og da hun faldt om tævede han hende voldsomt.

Der ventes dom i sagen 3. november.