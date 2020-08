Det blev simpelthen glemt. Det siger tidligere fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet Anne Nygaard Just torsdag, da hun afhøres af Instrukskommissionen, som er nedsat for at undersøge sagen fra 2016 om adskillelsen af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Endnu en embedsmand vidner torsdag om, at et notat, som tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) har kaldt "helt centralt", ikke havde den store betydning.

- Hvis det havde haft så stor værdi efterfølgende, havde man nok bragt det frem. Taget det med i de drøftelser efterfølgende, og det husker jeg ikke. Det blev nok glemt eller overhalet af nye drøftelser, husker hun torsdag.

Hun er en af dem, der har arbejdet med det konkrete notat, men sad i den administrative afdeling. Derfor havde hun ikke den juridiske kompetence, understreger hun.

I notatet fra februar 2016, som er Støjbergs hovedforsvar, tages der forbehold for, at ikke alle par skal skilles ad, fordi der er et hensyn til de internationale konventioner.

Støjberg pressede på for at få fjernet forbeholdene, hvilket skete i den pressemeddelelse, der blev sendt ud. Men hun hævder at have godkendt notatet med forbehold gennem en ministersekretær og mener dermed at have fulgt loven.

Først da Støjberg blev afhørt af kommissionen, nævnte hun notatet, selv om hun har kaldt det "helt centralt". Hun har hverken nævnt det i samråd eller interview, siden sagen opstod i 2016.

Flere ledende embedsfolk har tidligere forklaret under deres afhøring, at de ikke tillagde notatet nogen stor værdi.

Anne Nygaard Just, der var sagsbehandler, forklarer, at hun tror, at det er fordi, at diskussionerne om den undtagelsesfri ordning, som ville være ulovlig, overhalede notatet.

Hun husker ikke klart, hvornår det gik op for hende, at der reelt var tale om en undtagelsesfri ordning.

Inger Støjbergs bisidder, Nicolai Mallet, bryder spørgerækken for at høre, hvem der har ansvar for at huske notatet.

- Det har vi alle sammen, det er ikke noget, der bevidst er sket, siger Anne Nygaard Just, der uddyber, at både den administrative og den juridiske afdeling har ansvar for det.