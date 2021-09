Vidne i Rigsretten tænkte det kunne gå rigtigt galt og skrev note

Sådan lyder beskrivelsen torsdag i Rigsretten af koncerndirektionsmøde, der er et centralt møde i rigsretssagen mod Inger Støjberg, der er tiltalt for som minister at have iværksat en ulovlig instruks.

- Det er vel fraværet af friske bemærkninger, når man starter et møde. Kropssproget.

- Hvordan folk kigger på hinanden eller ikke kigger på hinanden, siger Frank Bundgaard, der frem til november 2016 var afdelingschef i ministeriets asyl- og migrationsafdeling.

I efteråret 2016 - altså mere end et halvt år efter mødet - skrev han i hånden på et stykke papir, hvordan han huskede det centrale møde.

- Mødet havde gjort et vidst indtryk på mig, og jeg havde fået tanken, at det her kunne gå rigtigt galt, siger Bundgaard.

I referatet fra mødet skrev han:

- Alle flygtningepar, hvor den ene er mindreårig, skal adskilles fremover, skrev han blandt andet og:

- Ingen udtalt konklusion, men toget kører.

Han noterede sig også, at den daværende chef for Udlændingeafdelingen, Lykke Sørensen, sagde, at en generel regel ville være i strid med konventionerne. De skal i stedet behandles individuelt med mulighed for undtagelser.

Frank Bundgaard fortæller også, at han husker, at Støjberg på et møde - ikke nødvendigvis det 10. februar - sagde, at hun "gerne ville tage en sag på den", og det var "en god sag".

- Ja, uden at kunne koble det til et bestemt koncerndirektionsmøde, er jeg sikker på at have hørt begge formuleringer - at det er en god sag - underforstået politisk, og at det tager jeg gerne en sag på, siger Bundgaard i Rigsretten.

Også Henrik Kyvsgaard, der var afdelingschef i ministeriets integrationsafdeling afhøres i Rigsretten om mødet. Han kan dog ikke huske meget om mødet.

- Jeg kan ikke gengive eller huske, hvad der eksakt blev sagt, men altså, som jeg husker det, var der en uenighed mellem Lykke Sørensen og ministeren omkring formuleringerne, men jeg kan ikke komme det nærmere, siger han.

Efter mødet - samme dag - udsendte ministeriet en pressemeddelelse, hvor Støjberg meddelte, at hun satte en stopper for, at mindreårige kunne bo med en ægtefælle eller samlever i asylsystemet.

Her blev ikke nævnt noget om, at der var undtagelser - altså par som ikke skule adskilles.

Ifølge anklagerne i Rigsretten udstedte Inger Støjberg således en ulovlig instruks, og hun fastholdt den ifølge anklageskriftet frem til december 2016. Støjberg nægter sig skyldig.

Støjberg har lagt vægt på, at hun 9. februar godkendte et notat, hvor der stod, at der var undtagelser. Hun har om mødet 10. februar fortalt, at Lykke Sørensens indvending om undtagelser var "en bemærkning ud i det blå".

Rigsretssagen fortsætter onsdag i næste uge.