Vidne i Messerschmidt-sag: Troede vi støttede et rent EU-møde

Den tidligere generalsekretær for EU-partialliancen Meld Michaël Verbeke fortæller fredag via video i Retten i Lyngby, at han troede, at EU støttede en ren EU-konference i 2015.

Anklagemyndigheden mener, at Morten Messerschmidt til EU har sagt, at der fandt en EU-konference sted, som han fik EU-støtte til.

EU-konferencen lå samtidig og samme sted som Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015, men ifølge anklagemyndigheden var der ikke tale om nogen konference.

Og dermed mener anklagemyndigheden, at Morten Messerschmidt uberettiget har brugt EU-penge på at betale en del af regningen for sommergruppemødet.

Morten Messerschmidt har forklaret, at der var tale om en fælles konference mellem Dansk Folkeparti og Meld. Og at Meld var vidende om det.

Men det mindes den tidligere generalsekretær for Meld, der havde ansvaret for det praktiske, ikke.

- Nej, jeg vidste ikke, at det lå samtidigt. For som det kan ses (fra mails sendt til ham, red.), så var det for mig en europæisk konference.

Anklageren spørger igen, hvorefter Michaël Verbeke svarer helt kort:

- Nej, det vidste jeg ikke.

Sagen begyndte i 2015, da DF's daværende medlem af EU-Parlamentet Rikke Karlsson pludselig meldte sig ud af partiet.

Hun fortalte, at hun ikke kunne få information fra Morten Messerschmidt om regnskaberne i EU-fondene Meld og Feld, hvor hun havde fundet ud af, at hun var indsat i bestyrelsen.

Meld og Feld var fonde for en alliance af EU-kritiske partier, der modtog penge fra EU til deres arbejde. Morten Messerschmidt var formand.

Over det næste halvandet år kom det frem, at der var tilgået millioner af kroner fra fondene til DF-aktiviteter, der ikke havde tilstrækkeligt med EU at gøre, til at der måtte bruges EU-penge på dem.

Aktiviteterne talte blandt andet frokoster og middage, julekort, leje af en skonnert, kampagner, medietræning og Morten Messerschmidts bog om frås med EU-penge.

EU's svindelenhed, Olaf, gik ind i sagen, og en årelang efterforskning begyndte. I 2019 blev sagen overdraget til Bagmandspolitiet, og i maj 2021 blev der rejst tiltale.