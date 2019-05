Vidne fortæller om Loyal To Familia under beskyttelse i retten

Banden har Hussain Ali fået kendskab til gennem sin gode ven Ari Hussein, der var LTF-medlem og blev dræbt af skud i Valbyparken i marts 2018.

Og anklagemyndigheden, der med sagen i byretten vil have opløst LTF, vil derfor gerne høre, hvad Hussain Ali kan fortælle om LTF.

Hussain Ali forklarer, at vennen Ari Hussein har fortalt, at hvert medlem af LTF skal betale et månedligt beløb.

- Han sagde, at LTF er organiseret sådan, at alle medlemmer skal bidrage til en fælles konto. Man betaler et gebyr på 2500 kroner hver eneste måned til LTF. Det er 1500 kroner som prøvemedlem.

- De penge skal gå til brødrene, som sidder inde. Så når de kommer ind for kriminalitet i LTF-ærinde, skal de have det godt. Han (Ari, red.) brugte ordene det månedlige gebyr, som skal betales, siger Hussain Ali.

Han fortæller, at også udbytte fra indbrud og røveri skulle gå til LTF. Ari Hussein skal desuden have fortalt, at man fik 50.000 kroner, hvis man skød et andet menneske.

Advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF i retssagen om forbuddet, sætter dog spørgsmålstegn ved Hussain Alis viden, og han ønsker eksempler på, hvornår det er foregået.

Drabet på Ari Hussein er ikke opklaret, men Hussain Ali mener, at det skyldes, at Ari Hussein ville ud af banden.

Hussain Ali lægger ikke skjul på, at han ikke bryder sig om LTF, og det ytrer han sig også om på Facebook, hvor han har over 12.000 likes på sin facebookside.

Tidligere er Hussain Ali stået frem i Berlingske og B.T., hvor han har fortalt, at han skulle vidne i sagen.

Han har fortalt, at han frygter for sit liv, og han bærer en overfaldsalarm. Og i retten kommer det frem, at han har anmeldt to trusler for nylig.

Blandt andet har nogen skrevet "FFFF" på hans dør. Det står for "familia forever, forever familia", der er en betegnelse for LTF.

Desuden fortæller han, at han på en bar er blevet truet med at få halsen skåret over, hvis han vidnede mod LTF.

Der er yderligere ni retsdage i sagen.