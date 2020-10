Vidne: Tiltalt ville have en million euro for Velux-papirer

En tidligere chef og en tysk forretningsmand er tiltalt for at have forsøgt at sælge forretningshemmeligheder om Velux til den polske konkurrrent Fakro. De har begge nægtet sig skyldige. (Arkivfoto)

En tysk forretningsmand er tiltalt for at have hjulpet en chef i Velux med at sælge hemmeligheder til rivalen.

Med en stor stak papirer om vinduesvirksomheden Velux på bordet mødtes en tysk forretningsmand, et bestyrelsesmedlem i den polske Velux-konkurrent Fakro og en polsk kvinde på Hotel Rio i Karlsruhe i Tyskland.

Mødet fandt sted 31. marts 2016, og den polske kvinde fortæller onsdag om det i Retten i Helsingør.

Her bliver hun afhørt som vidne i sagen mod den tyske forretningsmand og en daværende Velux-chef, som er tiltalt for at forsøge at sælge forretningshemmeligheder om Velux.

Den polske kvinde fortæller, at forretningsmanden havde bedt hende om at arrangere mødet. De kendte hinanden fra omkring 30 år tilbage.

- Han sagde (på mødet red.), at han har alle disse dokumenter, som vedrører Velux, men han kan skaffe mange flere dokumenter, siger hun i retten.

På mødet mellem den nu tiltalte forretningsmand og Krzysztof Kronenberger fra Fakro agerede kvinden tolk.

Stakken af dokumenter målte ifølge kvinden 30-40 centimeter i højde. De handlede blandt andet om nogle nye produktionsanlæg i Velux og indeholdt tal for virksomheden. Nogle oplysninger var dog overstreget.

Ved mødet fortalte den tyske forretningsmand ifølge vidnet, hvad han ville have for dokumenterne:

- Alle papirer blev pakket i den store mappe, og så sagde (tyskeren, navn slettet, red.), at han forventer at få betaling på en million euro, siger kvinden.

Det polske bestyrelsesmedlem fra Fakro sagde ifølge kvinden, at han ikke var interesseret, men ville viderebringe oplysningerne fra mødet til Ryszard Florek, der har etableret Fakro.

Ifølge anklagemyndigheden var det den daværende chef i Velux - nu også tiltalte - som skaffede oplysningerne og ville have forretningsmanden til at sælge dem.

Oplysningerne endte ikke med at blive solgt, og i slutningen af april gik det op for den polske kvinde, at salget af dokumenterne kunne være ulovligt. Derfor skrev hun en mail til Velux, og sagen begyndte at rulle.

Den tyske forretningsmand har dog et noget anderledes billede af mødet.

Han har ifølge Finans på et tidligere retsmøde forklaret, at han mødtes med Fakro af forretningsmæssige årsager. Han ville gerne have en opgave til det firma, han repræsenterede og også ejede en betydelig del af.

Forretningsmanden fortalte desuden, at han for 20-25 år siden havde et forhold til den polske kvinde. Det bekræfter kvinden onsdag i retten.

Krzysztof Kronenberger og Ryszard Florek fra Fakro skal også vidne i sagen.

Både den tyske erhvervsmand og den tidligere chef i Velux nægter sig skyldige og er begge beskyttet af et navneforbud.