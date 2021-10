Vidne: Støjberg afviste undtagelser og ville løbe procesrisiko

På et møde i Udlændinge- og Integrationsministeriet den 9. februar 2016 gav daværende kontorchef Jesper Gori en "overflyvning" over en ny model for adskillelse af asylpar, hvor mindst den ene var under 18 år.

Det fortæller Jesper Gori, da han tirsdag vidner i Rigsretten, hvor tidligere minister Inger Støjberg er tiltalt for at iværksætte en ulovlig instruks om at adskille uden undtagelser.

Jesper Gori fortæller, at den model, han præsenterede på mødet om eftermiddagen den 9. februar, byggede på et notat, som også beskrev undtagelser til ordningen.

- Som jeg husker det, tilkendegiver ministeren, at det her ikke er den ordning, som hun ønsker. Hun vil gerne en ordning, hvor alle par adskilles, siger den tidligere kontorchef.

Gori blev på mødet spurgt, om der kunne være en undtagelsesfri ordning. Det havde embedsværket på daværende tidspunkt ikke undersøgt.

- Jeg svarer på stående fod, formentlig med forbehold - nogle "tror" og "jeg vil mene" - at sådan som jeg ser sagen, kan man ikke operere med en absolut ordning, siger han.

Ifølge Jesper Gori fortalte Inger Støjberg, at hun ville løbe en procesrisiko.

- Jeg tror, at ministeren siger, at hvis der så må komme en sag, hvor der ikke kan adskilles, er jeg indstillet på at tage den procesrisiko, der måtte være i en sådan sag, siger den tidligere kontorchef.

Dagen efter mødet den 9. februar meddelte Støjberg i en pressemeddelelse, at hun ville alle adskille mindreårige asylansøgere fra ægtefæller eller samlevere - uden at nævne undtagelser.

Støjberg nægter sig skyldig i at have iværksat en ulovlig instruks, og hun forsvarer sig blandt andet med, at hun dagen før pressemeddelelsen godkendte notatet, der sagde, at der var undtagelser.

Men, som Jesper Gori også fortalte, da Instrukskommissionen granskede sagen i 2020, var notatet med undtagelserne var "dødt og borte" efter mødet 9. februar.

- Vi kommer ind til mødet med en serviet, der beskriver den model, og som tager udgangspunkt i notatet. Det vi kommer ud med, er, at den model ikke længere er relevant.

- Jeg har vist sagt, at det var dødt og borte. Det var også på det tidspunkt bestemt min oplevelse, at det ikke havde nogen relevans, siger han.

Afhøringen af Jesper Gori ventes at vare over flere retsmøder. Rigsretssagen ventes afgjort inden jul.