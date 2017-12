Vidne: Mand i kjortel truede Morten Storm og bar kniv

Hun fortæller i Retten i Næstved, at hun er sikker på, at de fire tiltalte var sammen med en femte mand, der bar en kniv.

En kvindelig bekendt til den tidligere PET-meddeler Morten Storm er et af onsdagens vidner i en retssag mod fire mænd, der er tiltalt for at have truet Morten Storm på livet en junidag i 2016.

- Han havde sådan noget kjolelignende tøj på ned til knæene og posebukser neden under. Han holdt noget omme bag ved hele tiden. Jeg så, han havde en kniv, siger hun i retten.

Ifølge det kvindelige vidne var der ingen tvivl om mændenes hensigt.

- Det var tydeligt, det var Morten, de var efter, siger hun.

Ifølge hende gav mændene udtryk for, at Morten Storm på et tidligere tidspunkt havde angivet en mand, som de nu ville hævne.

Spørgsmålet om kniven er centralt i kvindens vidneforklaring og fører til mange spørgsmål fra de fire tiltaltes advokater.

Efter flere spørgsmål lyder det fra kvinden, at hun ikke så hele kniven - kun knivens skaft - men at hun er sikker på, at der var en kniv.

- Det var jo ikke et plastiksværd, siger hun blandt andet.

Kvinden var med på en fisketur med Morten Storm og hans børn den dag i juni 2016, hvor de tiltalte skal have truet Storm.

Kvinden og hendes kæreste kom hen til Morten Storm og hans familie, fordi Morten Storm tidligere på dagen følte sig truet af de fire tiltalte mænd i en Rema 1000.

Da Morten Storms børn er ude for at bade, dukker de fire mænd fra Rema 1000 angiveligt op.

Med sig har de en femte mand, som ikke er anholdt af politiet, men som ifølge det kvindelige vidne truer Morten Storm på livet.

Ifølge Morten Storm skal hans søn også have set, at en af de fem mænd bar en kniv.

Sønnen er videoafhørt af politiet. Afhøringen skulle have været afspillet i retssalen onsdag, men grundet forsinkelser i retsmødet er det udskudt.

Ligesom Morten Storm skulle det kvindelige vidne i første omgang have vidnet tirsdag.

Men både hun og Morten Storm valgte ikke at møde op i retten, fordi de ville have politiets beskyttelse til og fra retten.

Onsdag morgen blev de to vidner dog anholdt og tvunget til at vidne.

De blev eskorteret af politiet og fik dermed den ønskede beskyttelse. Også på vejen ud af retslokalet blev Morten Storm flankeret af betjente.

De fire tiltalte i sagen er 43, 18, 23 og 21 år. De nægter sig skyldige i tiltalen.

Der ventes først en afgørelse i sagen i april.