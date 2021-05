Video på nettet fik kvinde til at melde voldtægt

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i forbindelse med et retsmøde lørdag. Her er en mand på 42 år blevet varetægtsfængslet frem til 17. juni.

Sigtelsen drejer sig om, at kvinden skal have befundet sig i en tilstand, hvor hun ikke magtede at gøre modstand. Han havde forinden tilbudt hende et stof.

Men der blev også brugt vold mod kvinden, mener politiet i den sigtelse, der er blevet fremlagt i lørdagens retsmøde.

Her nægtede manden at udtale sig, oplyser senioranklager Maria Jepsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han nægter sig skyldig og overvejer at kære byretsdommerens afgørelse til landsretten, oplyser hun.

Efter hændelsen i oktober havde kvinden det dårligt. Da hun blev opmærksom på, at der i en gruppe blev delt en videooptagelse af, hvad der skete, besluttede hun sig for at gå til politiet.

- Her opdagede hun, hvor voldsomt det egentlig var, oplyser senioranklageren om videooptagelsen.

Kvinden anmeldte sagen til Københavns Politi 12. maj, og herfra blev sagen sendt videre til Midt- og Vestsjællands Politi til videre efterforskning.