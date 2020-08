Video og billeder: Politiet finder granatlignende genstand

Et bomberydningshold var tirsdag i aktion, efter at en patrulje fandt en mistænkelig genstand.

Københavns Vestegns Politi har tirsdag aften fundet en granatlignende genstand på Brøndbytoften 11 i det gamle Brøndbyøster.

Det oplyser vagtchef Jens Møller natten til onsdag.

Genstanden blev fundet af en patrulje omkring klokken 20.46 tirsdag aften.

Efterfølgende blev området afspærret, mens et bomberydningshold og en ambulance blev sendt til stedet.

- Det er klart, at når man finder noget, der måske kan sige bang, så afspærrer man området og kigger på, hvad det er, siger Jens Møller.

Vagtchefen oplyser natten til onsdag, at politiet er færdige på stedet, og at der ikke er fare på færde for beboerne i området.

Afspærringen af området er også blevet ophævet.

Politiet er nu i gang med at undersøge de nærmere omstændighederne omkring fundet af genstanden, men har ikke yderligere kommentarer, siger Jens Møller.