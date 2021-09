Videncenter: Få grunde gør S-plan om billige boliger svær

Socialdemokratiet er på vej med et udspil, der skal sikre flere billige boliger - særligt i København. Det er dog meget vanskeligt at få bygget.

- Dermed ikke sagt, at det (billige boliger, red.) ikke kan lade sig gøre. Men det handler om at tilvejebringe grunde, siger han.

- Det handler om at sikre, vi kan bygge mindre boliger end de sidste 10-15 år. Og så handler det om at afprøve nye finansieringsformer, siger han.

Det er dog ikke lige til at finde mulige grunde. I København ligger nogle af de grunde, der potentielt kunne bruges, i selskabet By & Havn.

Provenuet herfra skal dog bruges til at finansiere udbygning af infrastrukturen, og det giver en udfordringen i forhold til prisen.

Der er nemlig grænser for, hvor meget det må koste at bygge almene boliger. Og her tages prisen på grunden med i regnestykket.

- Det er ikke let at bygge almene boliger i en storby, for de er underkastet en regulering i form af en maksimal pris - det såkaldte rammebeløb.

- Derfor kan man ikke bare tage en dyr grund og bygge billige boliger på den, forklarer Curt Liliegreen.