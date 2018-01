Vicedirektør på hospital fyres efter sag om snyd

Region Hovedstadens forretningsudvalg fyrer Bispebjerg Hospitals projektdirektør og vicedirektør, Claes Bryll Hallqvist. Samtidig skal et advokatfirma kulegrave udbuddet af et nyt akuthus på Hospitalet.

Det skyldes, at Klagenævnet for Udbud konkluderede, at hospitalet snød på vægten, da et konsortium med firmaet KHR Arkitekter vandt udbuddet til 1,6 milliarder kroner.

Klagenævnet kritiserede Claes Brylle Hallqvist for at handle "åbenbart usagligt" i strid med udbudsreglerne. Han pressede bygherrerådgiverne til at ændre karaktergivningen.

Så rykkede KHR Arkitekter fra sidste- til førstepladsen og vandt opgaven. Klagenævnet fandt forløbet "særdeles påfaldende". Det fastslog, at Claes Brylle Hallqvist og tidligere byggechef Vagn Risby Mortensen havde ansvaret.

I november blev Claes Brylle Hallqvist fritaget for tjeneste og hjemsendt. Det skete efter Klagenævnets afgørelse.

Bispebjerg Hospitals ledelse reagerede ikke på advarsler, som daværende hospitalsdirektør Janne Elsborg Larsen fik fra Berith Mavromatis, der var ansat som konkurrencesekretær og skulle sikre, at alt gik efter reglerne.

Taberne af arkitektkonkurrencen klagede til Klagenævnet for Udbud. Et konsortium anført af arkitektfirmaet C.F. Møller kræver 67,4 millioner kroner i erstatning fra Region Hovedstaden.

Martin Geertsen (V), som sidder i regionsrådet, mener, at "de alvorlige fejl skal selvfølgelig have konsekvenser for de implicerede".

- Det er den meget alvorlige klagenævnskritik, der gør, at projektdirektøren er blevet afskediget, siger Martin Geertsen.

Sagen skal ikke undersøges af Bispebjerg Hospital, men af et advokatfirma, mener han.

- Vi ønsker at komme til bunds og undersøge, hvem der vidste hvad og hvornår, og om der er andre, som har gjort noget, de ikke skule have gjort, siger Martin Geertsen.