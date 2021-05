Viceborgmester om udrejsecenter: Regeringen bryder valgløfte

- Socialdemokratiet gik til valg på at finde en løsning, en anden løsning end øen Lindholm, der set med mine øjne var rigtig god.

- Det løfte ser de ud til at bryde her, og det synes jeg, er stærkt utilfredsstillende. Fordi det er en dårlig løsning med Kærshovedgård lige nu, siger Simon Vanggaard.

Tirsdag aften har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) efter et møde med de øvrige partier i Folketinget valg at stoppe regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på Langeland.

Centret, der skulle huse 130 udviste, kriminelle udlændinge, har mødt stor modstand fra langelændere. Også Simon Vanggard mener, det ville flytte problemet til et andet sted i stedet for at løse det.

- Jeg synes ikke, det er en løsning. Lindholm ville være en løsning, fordi det er en ø, hvor der ikke bor mennesker.

1. viceborgmesteren kalder de udviste kriminelle på udrejsecentret for "en markant del af bybilledet" i Bording og omegn.

Han nævner, at der sker tyverier i området nær centret, og adspurgt hvordan han kan vide, at det er beboere på Kærshovedgård, der står bag, svarer han:

- Jeg tror, det er ret tydeligt for folk i og omkring Bording at se, om det er personer fra udrejsecentret eller fra Bording og omegnen.

- Så stor en by er det ikke, og så stor diversitet er der heller ikke i forhold til befolkningssammensætning, så det tænker jeg er ret nemt at vurdere, siger han.

En opgørelse fra kommunens hjemmeside viser, at der 1. januar 2017 boede 2326 personer i Bording. Og en række af dem er ifølge 1. viceborgmesteren utrygge ved at have udrejsecentret i nærheden.

- Man ved ikke, hvad man får, og der er ikke ro i maven ved rigtig mange af vores borgere i Bording om omegn. Det er utilfredsstillende, siger han.

- Det synes jeg, man skal have løst. Det virkede det også til, at ministeren var indstillet på. Lige indtil i aften (tirsdag, red.), siger Simon Vanggard.

Han foreslår selv - ligesom blå blok længe har gjort - at få udrejsecentret på øen Lindholm i Stege Bugt, alternativt i Grønnedal på Grønland.

- Et tredje alternativ er, at når man er på et udrejsecenter, så skal man være på et udrejsecenter. Du skal ikke have adgang til samfundet, siger han.

Udrejsecenter Kærshovedgård har siden 2016 huset afviste asylansøgere. Det har tidligere været et åbent fængsel.