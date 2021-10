Viceborgmester får konfiskeret sin bil for spirituskørsel

Viceborgmesteren blev anholdt ved sin bopæl i Jægerspris og sigtet for spirituskørsel. Den først målte promille var så høj, at politiet samtidig tog hans bil.

En blodprøve skal dog fastslå den nøjagtige promille.

Hvis promillen er over 2,0, ryger man ind under reglerne om vanvidskørsel, der trådte i kraft 31. marts. Det betyder, at bilen, man kører i, kan konfiskeres, uanset om man ejer den eller ej.

Over for sn.dk bekræfter viceborgmesteren anholdelsen, sigtelsen og konfiskationen. Men han afviser at have kørt spirituskørsel.

- Det er rigtigt, at jeg er blevet anholdt, at der er blevet taget blodprøver, og at min bil er blevet taget. Men det var en veninde, der kørte bilen. Ikke mig, siger han til sn.dk.

- Det er en meget uheldig situation, og jeg vil have min bil tilbage. Den kan jeg ikke undvære, siger han.

Fordi han har klaget over konfiskationen, skal en dommer på baggrund af den udtagne blodprøve tage stilling til, om det var berettiget.

Hverken borgmester John Schmidt Andersen (V) eller Nordsjællands Politi har villet kommentere sagen over for sn.dk.