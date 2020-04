Veteran-instruktøren bag Superman

Spørger du filmmediet Rotten Tomatos, leverer begge efterfølgere varen, og "Superman 2" overgår endda originalen.

Karrieren, der startede som skuespiller, slog aldrig helt til, før Richard Donner rykkede om bag kameraet.

- Jeg havde været en arbejdsløs skuespiller, hvis det ikke var for Marty Ritt, sagde Donner i 2017 om instruktøren, der ledte ham på rette spor.

Og selv om en stribe af hans film aldrig ramte mainstreamen med kommerciel succes, har han alligevel stået bag en række blockbusters.

Serien "Dødbringende Våben" kastede fire film af sig, og selv om anmeldelserne blev værre for hver film efter den første, er der ikke nogen tvivl om, at de er et nostalgisk indslag for mange, der var unge i 80'erne.

Det er ved at være en del år, siden filmverdenen sidst hørte fra 90-års fødselaren.

Han var senest aktuel med actionthrilleren "16 Blocks" fra 2006 om den afdankede betjent Jack Mosley, der skulle fragte et vidne til retsbygningen under kaotiske omstændigheder.

Richard Donner er gift med filmproduceren Lauren Shuler Donner, der blandt andet har stået bag "X-Men"-serien.