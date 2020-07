Vestkysten vil hive flere penge ud af turisterne

Den jyske vestkyst er i år en magnet for danske sommerturister. Men skal området fra grænsen til Grenen overleve som Danmarks næststørste turistbrand, så skal kvaliteten hæves, og nye typer turister lokkes til.

Det er målet med den første udviklingsplan for turismen på Vestkysten, som tæller alle 11 vestkystkommuner fra Tønder til Skagen.

- Det er superfedt, at der lige nu er udsolgt alle vegne. Men Vestkysten kan ikke leve af gæsterne i danskernes sommerferie, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fonden deltager sammen med foreningen Realdania også i den nye turistplan.

- Flere gæster uden for højsæsonen kræver mere end sommerhuse og flot natur, siger Hausted.

Vestkysten er Danmarks største turistområde efter København. Hvert år er der 18 millioner turistovernatninger langs den 550 kilometer lange kyst.

Samtidig bor der en halv million mennesker. Målet er, at mere kvalitetsturisme skal skabe tilbud, som de lokale også har glæde af hele året.

- Ferietilbuddene skal moderniseres, så man lokalt kan leve med og af dem om 25 år, når fiskeri og landbrug går tilbage, siger han.

Vestkysten har i årtier været trækplaster for familier i sommerhus. Men flere skal trækkes til fra den lukrative gruppe af velbeslåede par fra ind- og udland på kortere ferier året rundt.

Det kræver andre overnatningstyper og bedre spisemuligheder. Ellers bliver Danmark udkonkurreret.

- Vestkysten er afhængig af tyske gæster. Men de sidste ti år er der investeret milliarder i den tyske østersøkyst. Opgraderer vi ikke, så taber vi, siger Jens Hausted.

Blåvand i Varde Kommune er et af de feriesteder, der allerede har turister ud over højsæsonen.

- Her handler det mere om, at turisterne skal bruge nogle flere penge, siger planchef Tove Volff.

Bymidten skal have et stort løft, men det er svært at få finansieret den udvikling i turismen, som vandkantskommunerne samtidig er afhængige af.

- Projekterne er ikke dyre, men det er mange penge i små kommuner, siger Tove Volff.

Kommunen søger som en række andre støtte fra Realdania. En dommerkomité skal vurdere projekterne efter sommer.

- Der skal først udvikles tre-fire projekter, som vi giver tre-fem millioner kroner hver som et startskud, siger projektchef i Realdania Henrik Lund.

Håbet er at undgå fortidens fejl og naturødelæggende betonferiecentre i vandkanten.