Vestjysk værtshus lukkede gæster ind efter 23 og blev lukket

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til TV Midtvest, at en patrulje på den sene side af midnat kunne konstatere, at der blev lukket gæster ind på stedet. Så det blev lukket.

Det bekræfter vagtchef Simon Skelkjær over for Ritzau.

- Vi konstaterer efter klokken 24 endda, at der ikke er kontrol med gæsterne, og at der er gæster på stedet, som er ankommet efter klokken 23, siger han.

Vagtchefen fortæller, at bevillingshaveren er blevet sigtet for overtrædelse af reglerne, og at han har erkendt sin brøde. Han står derfor til at modtage et bødeforlæg.

Simon Skelkjær fortæller, at politiet var på stedet som led i den almindelige kontrol med værtshuse i politikredsen.

Restauranter, barer og værtshuse fik i forrige uge lov til at udvide åbningstiden, som efter den første del af genåbningen blev fastsat til klokken 23.

Ifølge de nye regler må stederne nu holde dørene åbne indtil klokken 02, men under forudsætning af, at ingen nye gæster bliver lukket ind efter klokken 23.