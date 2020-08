Vestjysk skibsreder afviser slaveri: De kunne bare tage hjem

En vestjysk skibsreder afviser, at han har holdt to ghanesiske sømænd tilbage mod deres vilje.

Det forklarer den 55-årige mand, da han fredag formiddag afgiver forklaring i Retten i Holstebro.

Her er han tiltalt for at have haft de to mænd fra Afrika ansat under slaverilignende forhold gennem tre år, hvor de boede og arbejdede for ham på havnen i Thyborøn.