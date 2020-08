Vestjyde sparkede sig ind i NFL-historien

Det var ellers ikke planen, da den unge knægt fra Struer i 1977 tog på et udvekslingsophold i USA.

Andersen stiftede bekendtskab med amerikansk kultur - og fodbold. Som kicker for Michigan State University og senere fem forskellige NFL-hold viste han sit store talent for at sparke hårdt og præcist til den ovale bold.

Evnerne kastede en lang række rekorder af sig. Blandt andet blev han den spiller, som havde scoret flest point i NFL's historie. En rekord, som senere er blevet slået.

Men danskeren er stadig den spiller, som har spillet flest kampe med 382 optrædener i den prominente liga.

Karrieren strakte sig over 25 sæsoner. De fleste blev tilbragt i New Orleans Saints, hvor Andersen stadig hyldes som en stor klublegende.

Som medlem af Atlanta Falcons nåede han i 1999 frem til sin første og eneste Super Bowl. Desværre for Andersen brændte han et field goal i finalen, og karrierens største kamp endte i et nederlag.

I 2017 - knap ni år efter karrierestoppet - ændrede et bank på døren hans liv. David Baker, præsidenten for Pro Football Hall of Fame, fortalte Morten Andersen, at han skulle optages i Hall of Fame - sportens mest eksklusive klub.

- Det var en validering af min karriere. Et på mange måder befriende øjeblik, sagde Morten Andersen i forbindelse med premieren på filmen "Guldjakken - Fra Struer til Hall of Fame", som kom i 2018.

Som symbol på Morten Andersens betydning for hjembyen Struer valgte kommunen i 2018 at opkalde en vej efter ham.

Selv bor han i dag langt fra Struer. Morten Andersen er amerikansk gift og har boet i USA, lige siden han tog dertil fra Danmark for 43 år siden.

I 2019 modtog han sit amerikanske statsborgerskab.

- Jeg er meget beæret over at blive borger i det bedste land i verden. Jeg er meget stolt over at være amerikaner, skrev Morten Andersen ved den lejlighed på Twitter.