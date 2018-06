Vesterhavets tiltrækningskraft skal lokke flere turister til

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fik fredag overrakt planen, som er lavet i et samarbejde mellem erhvervslivet, kommunerne, regioner og staten.

- Det er en samlet plan for vestkystturisme med fokus på 18 forskellige destinationsområder og 19 initiativer, som skal sørge for, at vi får langt flere turister til det lokomotiv, vi har i dansk turisme, siger Brian Mikkelsen.

Det er første gang nogensinde, alle Vestkystens kommuner og tre regioner arbejder sammen om at udvikle og styrke turismen.

Allerede i dag er der mangel på plads ved de store destinationer i højsæsonen, prisniveauet er højt, og sæsonen er for kort.

Desuden skal der være bedre tilgængelighed til naturoplevelser og flere muligheder for oplevelser, som alt sammen skal gøre op med den store konkurrence fra Tyskland, der investerer massivt i turisme.

- Vi vil gerne have flere steder, hvor det er godt at få sin mad, og hvor man kan bo.

- Og at det bliver endnu nemmere at komme ud og opleve østerssafari, se krondyr, komme ud i naturen på mountainbike eller en lang gåtur, siger Erik Buhl (V), der er formand for Partnerskabet for Vestkysten og borgmester i Varde.

Han peger på, at tilbuddene for overnatning er for ensidige i dag.

Derfor håber erhvervsministeren på at kunne finde plads til flere sommerhuse, bedre campingregler og flere komplekser for feriehuse til sommer.

Det er i højere grad kommunerne, der selv skal udvikle de mest populære kyststeder, frem for at staten spytter i med penge.

- Jeg tror ikke, penge er afgørende. Miljøet er i orden, der er nogle af de bedste badestande, gode kulturoplevelser. Vi skal se på et bedre samarbejde og have løst nogle af kapacitetsproblemerne, siger Brian Mikkelsen.

Ved flere turister frygter nogle måske, at naturen vil lide overlast, men det afviser ministeren.

- At beskytte naturen og de grønne områder har den højeste prioritet. Vi har et generationsansvar for at sikre vores natur, for hvis den først bliver ødelagt, får vi den ikke genoprettet, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.