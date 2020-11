Vestegnsborgmester ser ikke behov for flere coronarestriktioner

Derfor har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også luftet muligheden for at indføre særlige regionale restriktioner for nogle af kommunerne omkring København.

Det mener borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp (S) dog ikke, at der er behov for.

Det skyldes blandt andet, der allerede i starten af november blev nedsat en taskforce, en indsatsgruppe, som består at eksperter, der skal håndtere udbruddet på Vestegnen

- Jeg kan ikke rigtig se, at der skulle være nogle særlige behov. Der er behov for den indsats, vi nu gør med den taskforce, og det er der behov for at arbejde videre med, siger Ole Bjørstorp.

Desuden har Ishøj Kommune etableret isolationsfaciliteter på vandrehjem.

Der er i øjeblikket 12 værelser i brug til coronasmittede, men de er fyldt, og derfor vil kommunen forhandle med vandrehjem om at tage flere værelser i brug, fortæller borgmesteren.

De landsdækkende restriktioner med forsamlingsloft på maksimalt ti personer udløber søndag. Derfor er forventningen også, at regeringen i løbet af fredag vil forlænge restriktionerne yderligere.

Hvis der også kommer yderligere restriktioner for kommunerne på Vestegnen, forventer Ole Bjørstorp at blive inddraget først. Han har endnu ikke hørt noget fra ministeren.

Den seneste uge har smitten været høj i Herlev, Brøndby og Albertslund. Her er der flere end 300 smittede per 100.000 indbyggere.

Ishøj har 288 smittede per 100.000 indbyggere og ligger dermed også højt, hvad angår smittetal.