Vestas-styrmand i de gode tider

Han blev direktør for et Vestas, der lige havde tabt ti milliarder kroner på to år.

Anders Runevad, der mandag den 16. marts fylder 60, kan næppe betegnes som andet end en succes i sine seks år som Vestas-direktør.

Stabilitet var den helt store mangelvare, da Vestas i 2013 udnævnte den i Danmark ukendte svensker som ny styrmand.

Han skulle afløse Ditlev Engel, der var kendt for sine store armbevægelser på Vestas' og vindenergiens vegne. Men tilliden til selskabet var helt væk efter flere år med svigtende resultater, fyringsrunder, retssager og en skandalesag om et spionprojekt.

Anders Runevad fik derimod lov at være den glade budbringer med det samme: Hans første pressemøde handlede om en ny partnerskabsaftale på offshore-området, og kort efter bød hans første regnskab på en opjustering.

I årene efter stod de gode nyheder i kø, og selv når der kom pres på priserne i vindmøllebranchen, klarede Vestas sig for det meste bedst af alle konkurrenterne. Og aktiekursen steg og steg.

Anders Runevad, der oprindeligt er uddannet elektroingeniør og før Vestas arbejdede tre årtier i Ericsson, har næppe som enkeltperson hele æren for den store fremgang i et firma med mere end 20.000 ansatte.

Men han er gennem årene blevet rost for at have skabt ro om Vestas, så man igen kunne stole på firmaets udmeldinger.

Vindvirksomheden har da også beholdt svenskeren som rådgiver, og han er på vej ind i bestyrelsen næste måned.

Den kommende fødselar er ligeledes formand for bestyrelsen i det partnerskab, han var med til at lancere i 2013, MHI Vestas, som Vestas ejer halvdelen af.

Men derudover glæder han sig over at have fået mere tid til familien efter at være stoppet som direktør.

Og skåningen kan i øvrigt, hvis han savner jobbet for meget, se Vestas' kontorer på Amager fra sit hus i Sydsverige.

- Så jeg kan se, om lyset stadig er tændt om aftenen, bemærker han med et grin.