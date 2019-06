Vestagers rådgiver i Det Sorte Tårn ser kompromisvillige partier

Når Socialdemokratiet fredag aften skal forhandle med De Radikale som dagens sidste parti, må han nøjes med at følge med udefra.

Men det er tydeligt for Henrik Kjerrumgaard, som i dag er chefrådgiver i kommunikationsbureauet White Cloud, at udgangspunktet for forhandlinger mellem de to partier er et andet end de langstrakte forhandlinger i 2011.

- Da Helle Thorning-Schmidt (tidligere formand for Socialdemokratiet, red.) holdt tale på valgnatten, brugte hun formuleringen "Vi gjorde det!". Mette Frederiksen (S) derimod sagde i talen, at hun godt ved, at der skal findes nogle kompromisser, siger Henrik Kjerrumgaard.

Den tidligere rådgiver mener, at de fire partier i rød blok - Enhedslisten, SF, Radikale og Socialdemokratiet - alle har leveret et rum at forhandle i.

- Det handler om, at man godt kan se, at det mandat, som befolkningen har givet den blok, er ret stort. Så de skal alle tænke over, at det skal man dog ikke smide overbord, siger han.

I det brev, som SF afleverede til dronningen under dronningerunden torsdag, kom partiet med det konkrete krav, at Mette Frederiksen skal danne en regering bestående af flere partier.

Men hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre kom i deres brev med meget håndfaste krav til en ny regering, mener Henrik Kjerrumgaard.

- SF har et let forståeligt krav, men Radikales brev handler om, at der skal ske noget på udlændingeområdet og med fattigdom. Men der står eksempelvis ikke, at paradigmeskiftet skal afskaffes.

- Der er ingen der har bøjet sig endnu, men der er ingen tvivl om, at de tre partier vil forsøge at finde et kompromis, siger Kjerrumgaard, som dog ikke udelukker at forhandlingerne kan blive dramatiske og langstrakte.

Spørgsmålet er i sidste ende, hvad Mette Frederiksen kan og vil give de partier, der har peget på hende som statsminister.

- Når Mette Frederiksen skal dele fredagsslik med sine børn, ved hun godt, at hun som forælder ikke er den, der får mest. Og i en forhandling om en ny regering, er Mette Frederiksen den voksne, siger Henrik Kjerrumgaard.