Vestager vil tæmme den kunstige intelligens

Derfor præsenterer den danske konkurrencekommissær og næstformand for EU-Kommissionen, Margrethe Vestager, onsdag en digital strategi for Europa.

I den vil fokus være på brugen af kunstig intelligens.

Sune Hannibal Holm forsker i kunstig intelligens og etik på Københavns Universitet. Han kalder en ny strategi fornuftig.

- Anvendelse af data og digital teknologi krydser landegrænser. Det er et komplekst område. Det handler om afvejning.

- Vi har nogle værdier omkring privatlivsfred og overvågning. Det vil vi gerne respektere. Samtidig kan denne teknologi også være gavnlig på nogle områder, siger Sune Hannibal Holm.

Man bliver nødt til at have en strategi på området, siger Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektør for DigitalEurope, som repræsenterer teknologivirksomheder i Europa.

Men der skal også satses økonomisk på kunstig intelligens, mener hun. Den kan nemlig være yderst brugbar.

- Vi ser allerede, at det eksempelvis kan bruges til at lytte til stemmen hos en person, der foretager et nødopkald. Derefter kan den vurdere, om personen er ved at få et hjerteanfald.

I USA og i Kina er den nye teknologi i hastig udvikling. Derfor skal strategien også ses som et forsøg på at følge trop.

Margrethe Vestager har i tidligere interviews ikke lagt skjul på, at hun ser muligheder i teknologien. Men der er også etiske og praktiske risici.

- Det eneste, vi kan være sikre på, er, at den teknologiske revolution kommer under alle omstændigheder.

- Og de teknologier, der udvikles i øjeblikket, har helt anderledes vidtrækkende konsekvenser end de tidligere teknologiske revolutioner, sagde Margrethe Vestager i januar til Politiken.

Sune Hannibal Holm maner dog til besindelse. Robotterne vil ikke overtage verden inden for den nærmeste fremtid.

- Men det, man kan frygte uden en lovgivning med respekt for vores værdier, er, at borgerne kommer til at opleve, at maskinerne gør systemet uigennemskueligt.