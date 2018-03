Vestager: Topchefer skal stå til ansvar for flere bøder

Et højere tempo skal blandt andet sikre, at de topchefer, der begår ulovligheder, stadig er på posten, når bøden falder.

Flere virksomheder i Danmark og andre EU-lande skal have større bøder i en fart, hvis de danner karteller og bryder reglerne for fair konkurrence.

Det er et af målene med et lovforslag fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som fra næste måned skal forhandles på plads i Bruxelles.

- Bøderne skal falde hurtigere, fordi det virker meget mere afskrækkende, hvis det sker i en fart, siger Vestager.

Hun siger, at hvis man snyder forbrugerne, skal man mærke en konsekvens "i form af en bøde, der falder rimelig tungt".

Og tempo er også vigtigt, fordi der tit er stor udskiftning på posten som administrerende direktør (CEO).

- Det, der er det fine, hvis bøder skal virke afskrækkende, er typisk, at den samme CEO, der har haft ansvaret for ulovlighederne, helst også skal være den CEO, som skal komme til sin bestyrelse og sige, at vi har altså fået en stor bøde, siger Vestager.

Konkurrencekommissærens lovforslag skal fra april forhandles mellem kommissionen, EU's ministerråd og Europa-Parlamentet.

Det sker i en såkaldt trilog. Målet er en aftale inden sommer.

Hensigten med EU-forslaget er at styrke de nationale konkurrencemyndigheder, der håndhæver den europæiske lovgivning i deres egne lande.

Margrethe Vestager siger, at de danske konkurrencemyndigheder er meget effektive.

- Men hvis man ser historisk på det, bliver der ikke skrevet mange bøder ud derhjemme, siger EU-kommissæren.

- Vi kan se, at Danmark - ligesom nogle få andre lande - har det her med, at det er blevet meget besværligt at udskrive en bøde, siger hun.

En af barriererne er ifølge Vestager en meget lang sagsbehandling.

- Tingene tager meget, meget lang tid, siger hun.

Konkurrencerådet kan allerede i dag dele bøder ud, men der skal mere til, mener EU-kommissæren.

- De skal efter min mening have adgang til at skrive nogle større bøder ud og til at gøre det hurtigere. For det virker afskrækkende, og det vil være en god ting, siger hun.

Margrethe Vestagers lovforslag skal indføre en række mindstekrav til EU-landenes egne konkurrencemyndigheder.

Det kommer, efter at en kortlægning har vist store forskelle i myndighedernes slagkraft rundt omkring i EU-landene.