Vestager: Folketingsvalgkamp overskygger valg til EU

Topmødet foregår på den nyåbnede ungdomsø, Middelgrundsfortet, ud for København. EU-kommissæren ankom til øen i en gummibåd iført en sort og neongul tørdragt.

- Det virker som om, at det (EU-valg, red.) godt kan blive lidt overskygget af den nationale valgkampagne, men så meget desto mere grund til at kaste sig ind i overlevelsesdragten og redningsvesten. Der er faktisk noget at tage stilling til, siger Margrethe Vestager.

Ved det seneste europaparlamentsvalg i 2014 stemte kun 56 procent af de danske vælgere, og kun 38 procent af de unge mellem 18 og 24 år i Danmark.

Mange kommentatorer havde spået, at statsministeren ville udskrive valg til folketinget med afholdelse samme dag som europaparlamentsvalget 26. maj.

Sådan blev det dog ikke, og der kommer nu til at være halvanden uge mellem de to valg.

Men det er ikke en ulempe for EP-valget, mener statsministeren.

- Jeg er helt sikker på, at vi får langt mere fokus på Europa ved, at den er en del af en valgkamp men ikke samme valgdag, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg ved godt, at der er mange, som siger, at hvis jeg havde lavet valget samme dag, så var det meget mere praktisk. Men så tror jeg, at EP-valget for alvor var druknet. Nu får vi en lang, lang valgkamp, hvor vi diskuterer politik i alle facetter, siger han.

Magrete Vestager håber, at hun kan inspirere til at unge vil gøre deres stemme gældende. For det europæiske demokrati er truet, siger hun.

- Der er folk, som stiller op til EP-parlamentet for at få det til at holde op med at fungere, og som ikke tror på retsstaten og den frie presse, siger Vestager.

- Og på den positive side er der en hel masse, vi skal have gjort. Kamp mod klimaforandringer, beskyttelsen af vores arbejdsmarked, så den næste generation har et job at få, når de er færdige med deres uddannelse, siger hun.

Også Lars Løkke Rasmussen har taget turen med speedbåd til Middelgrundsfortet for at sende et signal til ungdommen om, at de skal engagere sig.

Han nævner brexit-afstemningen i Storbritannien som et skræmmeksempel, hvor størstedelen af de unge vælgere faktisk var imod et farvel til EU, men stemmeprocenten hos de unge britere var lav.

- Hvis det kun havde været de unge englændere, der havde stemt, så havde vi ikke haft et brexit, siger Lars Løkke Rasmussen.