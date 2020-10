Vermund vil indrykke Muhammed-tegninger i danske aviser

Pernille Vermund, som er formand for Nye Borgerlige, annoncerer, at partiet vil samle penge ind for at kunne indrykke Muhammed-tegninger i danske aviser.

Formanden for Nye Borgerlige frygter ikke for konsekvenserne ved at indrykke annoncer med Muhammed-tegninger.

Nye Borgerlige vil sætte gang i en kampagne for at indsamle penge til at genoptrykke Muhammed-tegninger i danske aviser.

Formand Pernille Vermund fortæller, at det er en reaktion på de seneste terrorangreb, som har ramt Frankrig.

I midten af oktober fik den franske skolelærer Samuel Paty skåret halsen over, efter at han havde vist Muhammed-tegningerne for sine elever.

Og senest torsdag blev Frankrig ramt af endnu et terrorangreb, hvor tre personer blev knivdræbt i en kirke i Nice.

Pernille Vermund frygter ikke konsekvenserne ved at indrykke Muhammed-tegningerne. Faktisk tværtimod.

- Jeg er sådan set mere nervøs for konsekvenserne ved ikke at gøre det, siger Pernille Vermund.

- Hvis vi på forhånd bøjer af og siger, at vi ikke vil kritisere islam, og at der er tegninger, vi ikke vil vise af frygt for voldsparate muslimer, så har de fået magten. Så har de vundet over os.

Spørgsmål: Men hvis der skulle ske et eller andet, eller det får konsekvenser for Danmark ude i verden, ville du så ikke føle et ansvar?

- Jeg ville ikke føle, at det var mit ansvar, hvis der er folk, der begår vold, drab eller terror, siger Pernille Vermund.

- Det er den voldsparate og gerningsmanden, der har det fulde ansvar for det. Og så er det selvfølgelig de politikere, som har ført den politik, der har ladet de mennesker komme hertil, som bærer et indirekte ansvar for det.

Pernille Vermund fortæller, at partiet endnu ikke har kontaktet nogen aviser.

Hun kan heller ikke løfte sløret for, hvordan annoncerne vil komme til at se ud. Men det vil være med de to tegninger, som Samuel Paty viste i undervisningen.

- Jeg er selvfølgelig meget spændt på, hvad de (aviserne, red.) siger, når vi henvender os til dem. Og om de er lige så optaget af, at vi ikke bare skal have ytringsfrihed på papiret, men også i samfundet, siger hun.

Partiets kampagne, som kommer til at hedde "Støt Samuel Paty - kæmp for friheden", bliver lanceret en af de nærmeste dage.