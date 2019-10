Vermund regner med maksimalt to perioder i Folketinget

- Det er sådan, at det føles lige nu. Mit liv er uden for Christiansborg, siger Pernille Vermund, som er arkitektuddannet og har sin egen tegnestue.

- Dels har jeg det sådan, at jeg tror, at det er ret sundt, at man har en føling med livet uden for Christiansborg. Jeg vil ikke være en af dem, der gror fast, og jeg er egentligt også rigtig glad for min hverdag som arkitekt, siger hun.

Lørdag holder partiet, som blev stiftet i 2015, for første gang årsmøde, efter at det er lykkedes at få mandater i Folketinget.

Her skal Pernille Vermund møde baglandet og alle de frivillige, som var med under valgkampen.

Den nuværende parlamentariske situation med det røde flertal og en socialdemokratisk regering betyder dog, at der for højrefløjspartiet Nye Borgerlige er langt til indflydelse.

Hvis den parlamentariske situation havde været anderledes, var Pernille Vermund klar til at forlade Folketinget allerede efter én valgperiode.

Men hun forudser, at der er behov for, at hun bliver, indtil partiet har fundet fodfæste.

- Hvis der havde været et borgerligt flertal, og det var lykkedes at få skrevet ind i et regeringsgrundlag, at der skal være asylstop, at udlændinge skal forsørge sig selv, og at udlændinge skal udvises efter første dom, så ville jeg føle, at jeg var klar til at lade andre i partiet tage over, siger hun.

- Men der er vi jo ikke.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står Nye Borgerlige til at få 1,2 procent af stemmerne. Det er under spærregrænsens magiske to procent, som partiet sneg sig over ved valget 5. juni.