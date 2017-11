Vermund om ekskluderede kandidater: Det må man forvente

Det nye højrefløjsparti Nye Borgerlige, der for første gang er på stemmesedlerne tirsdag, har i løbet af kommunalvalgkampen smidt to kandidater ud for racistiske kommentarer.

- Det er jo drønirriterende at skulle ekskludere medlemmer og have repræsentanter, der ikke følger partiets linje.

- Men når det er sagt, så fylder det meget lidt for mig i valgkampen, siger partileder Pernille Vermund og henviser til, at partiet har omkring 240 kandidater i 62 kommuner.

Morten Johan Lintrup, der var spidskandidat i Frederikssund, blev ekskluderet i slutningen af oktober, efter han havde bifaldet sterilisation af muslimske rohingya-flygtninge i Bangladesh.

Nummer fem på partiets liste i Esbjerg, Johnny Boalth Lambertsen, trak sig i begyndelsen af november efter afsløringer af, at han har opfordret til etnisk udrensning.

Senest er Lars Kiil fra Gentofte blevet ekskluderet for i en mail til en stor gruppe borgere at kalde muslimer for en kræftsvulst og anklage jøder for at stå bag indvandringen til Europa.

- Der er ingen tvivl om, at det var en klar fejl, at han blev opstillet, siger Vermund.

Adspurgt hvad det siger om Nye Borgerlige, at de har haft Lars Kiil som kandidat, svarer hun:

- Det siger, at vi ikke har nået at finde ud af, hvor rabiate holdninger han havde. Der må man bare sige, at der er folk - jeg vil kalde dem lykkeriddere - der er lykkedes med at snige sig ind.

Spørgsmål: Men hvad siger det om jer som parti, at I tiltrækker de her kandidater?

- Jeg tror, det er sådan noget, man må forvente i alle partier. Når man stifter et nyt parti, så vil der være mennesker, der bliver tiltrukket af fællesskabet og tror, at de kan være en del af det og udgyde deres galde.

Lars Kiil blev i 2012 idømt 50 dages fængsel for trusler mod ligestillingscentret Kvinfo.

Vermund erkender, at partiet ikke har været grundig nok til at undersøge kandidaterne. Adspurgt hvad hun tror, sagerne vil betyde for valget, svarer hun:

- Jeg tror faktisk, at der vil være rigtig mange, der har mødt vores kandidater ude på gaderne og derfor har fået et godt indtryk af os.

- Jeg håber også, at folk har respekt for, at vi ekskluderer de her folk.

Nye Borgerliges succeskriterium i kommunalvalget er, at flere skal have lært partiets mærkesager om en stram udlændingepolitik og mindre stat at kende, betoner Vermund:

- Og jeg vil da blive rigtig glad, hvis vi får valgt et par byrådskandidater ind, men jeg ved også hvor sindssygt svært, det er.