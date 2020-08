Formand Pernille Vermund er glad for Jakob Ellemann-Jensens udmelding om at føre en stram udlændingepolitik. (Arkivfoto)

Vermund er positiv men ikke overbevist af Ellemanns udmelding

Formanden for Nye Borgerlige mener, at Venstre-formandens tanker læner sig meget op ad Nye Borgerliges idéer.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, tager positivt imod en udmelding fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen om at være garant for en stram udlændingepolitik.

- Det er en bevægelse i den rigtige retning, og det er jo positivt, siger hun.

Jakob Ellemann-Jensen erkender fredag i et interview med avisen Danmark, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved, hvor han står i udlændingepolitikken.

Han slår fast, at han ikke har lempet Venstres udlændingepolitik en eneste gang i det års tid, han har siddet som formand.

Pernille Vermund hæfter sig ved, at Jakob Ellemann-Jensen i interviewet får sagt nogle ting, der lægger sig meget op ad de krav, som Nye Borgerlige stillede på udlændingeområdet før folketingsvalget sidste år.

Herunder at udlændinge skal udvises efter første dom.

- Det svarer jo nærmest én til én til de tre krav, vi stillede op til seneste valg.

- Det er også krav, vi kommer til at stille fremover, så det er bestemt et skridt i den rigtige retning, siger hun.

Flere partiledere i blå blok, herunder Pernille Vermund, har stillet spørgsmålstegn ved, hvor hård Jakob Ellemann-Jensen egentlig er i udlændingepolitikken.

Tilbage i 2007 meldte han sig en overgang ud af Venstre og ind i det dengang nydannede Ny Alliance, blandt andet på grund af Venstres udlændingepolitik på det tidspunkt.

Spørgsmål: Når Jakob Ellemann-Jensen siger disse ting, føler du dig så overbevist om, at nu er Venstre på rette spor i udlændingepolitikken?

- Jeg føler mig ikke overbevist. Der er jo politikere, der i årtier har sagt, at man skal have styr på udlændingepolitikken, siger Pernille Vermund.

- Lars Løkke Rasmussen (tidligere V-statsminister, red.) talte om straksopbremsning, og Mette Frederiksen (S, statsminister, red.) har også haft store løfter.

- Fælles for dem er, at de ikke har leveret på det, men det skal omvendt ikke ligge Jakob Ellemann-Jensen til last, at andre har svigtet.

- Så nu kommer vi til at tage ham på ordet. Og så håber jeg selvfølgelig, at han, når de blå partiledere i begyndelsen af september mødes, kommer til at lægge nogle bud frem på, hvordan man kan få løst det her, siger hun.