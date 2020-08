Partiformand Pernille Vermund vil bruge mere tid på at være frontfigur for partiet. Derfor har hun afgivet tre af sine ordførerposter.

Vermund afgiver flere ordførerskaber til partikolleger

Nye Borgerlige har på et gruppemøde tirsdag besluttet at rokere rundt på titlerne i den fire mand store folketingsgruppe.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, bliver afløst af partikolleger på posten som gruppeformand, ligestillingsordfører og kirkeordfører.

Foruden titlen som formand beholder Pernille Vermund posten som udlændingeordfører, retsordfører og ordfører for det danske mindretal. Hun er desuden partiets politiske ordfører.

Årsagen til omrokeringen af ordførerposter er, at Vermund ønsker mere tid til at varetage formandsposten i partiet.

- Der er så meget arbejde i udvalgene, så min tid er bedre brugt ved, at jeg kan komme ud i landet, have det politiske overblik og være formand for hele partiet og ikke bare gruppen, siger Pernille Vermund.

- Min opgave som formand for partiet er vokset i takt med, at partiet er vokset og i takt med den succes, vi har haft, siger hun.

Nye Borgerlige er Folketingets nyeste parti, og Pernille Vermund og de tre andre folketingsmedlemmer har nu været på tinge i lidt mere end et år.

Siden valget i juni sidste år er vælgernes opbakning til partiet vokset. I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau står Nye Borgerlige til 4,4 procent af stemmerne. Det svarer til otte mandater.

Ved folketingsvalget fik partiet 2,4 procent af stemmerne og fire mandater i Folketinget.