Verdenskunstner: Min kunst bliver aldrig brugt kommercielt

Målet for verdenskunstneren Ai Weiwei var i stedet at sætte fokus på den måde, som flygtninge, der kommer til Europa, bliver behandlet på.

Da facaden på Kunsthal Charlottenborg i 2017 blev prydet med 3500 redningsveste, var det ikke, for at firmaer skulle tjene penge på det.

Sådan forklarer han onsdag formiddag ved Retten i Glostrup, hvor installationen "Soleil Levant" igen er blevet aktuel.

- Jeg har aldrig brugt mine værker til firmarelaterede ting. Det vil jeg især ikke gøre med så store virksomheder. Hvis det skulle ske, skulle det være med øje på velgørenhed, forklarer han i retten.

Den kinesiske kunstner er taget til Danmark, hvor han har anlagt en retssag mod den danske importør af Volkswagen.

Han mener, at Skandinavisk Motor Co. A/S har krænket hans ophavsret og forbrudt sig mod markedsføringsloven.

Det skete, da selskabet fotograferede en ny Polo foran kunstinstallation i 2017. Fotoet blev efterfølgende brugt i en kampagne for den nye bil.

De mange tusinde redningsveste var hentet ind fra Lesbos, der under flygtninge- og migrantkrisen for mange var porten til Europa. Idéen til værket fik Ai Weiwei, da han selv besøgte øen.

Skandinavisk Motor Co. A/S har erkendt, at kunstnerens ophavsret er blevet krænket.

Men selskabet afviser at have handlet på kant med markedsføringsloven og at betale de to millioner kroner til Ai Weiwei, som han forlanger.

Ved siden af den kinesiske kunstner i retten sidder en tolk, der oversætter hans forklaring. Meget af det, hun siger, er utydeligt for tilhørerne i salen.

På et tidspunkt spørger Ai Weiweis advokat, Maiken Toftgaard, hvad kunstneren havde sagt, hvis bilforhandleren havde spurgt om lov til at bruge billedet.

- Så ville jeg grine af det, siger kunstneren, mens hans tætte krop hopper op og ned, da han smågriner i retten.

Ai Weiwei er både en meget anerkendt kunstner i hele verden og aktivist. Han forklarer, at hans kunst handler om politik og samfund.

Han ønsker ikke at blive associeret med en kommerciel bilforhandler, fortæller han.

- Det er ikke kun mig. Det er også en meget sørgelig situation, at flygtningene er blevet krænket, siger han.

Blandt tilhørerne sidder tre kinesere iført orange redningsveste og lytter.