Verdenskendt DJ spiller på Magicbox i 2020

- Magicbox er Tinderbox' puls og vi glæder os til at levere endnu en sublim "out of this world"-oplevelse i 2020, siger festivalchef Brian Nielsen.

Van Buuren er kåret til verdens bedste DJ fem gange af magasinet DJ mag.

Han spiller på Magicbox-scenen i Odense fredag 26. juni 2020.

Den verdensberømte DJ har leveret en lang række elektroniske produktioner. Han står blandt andet bag sangene "Blah, blah, blah", "This is what it feels like" og "Lonely for you".

Tidligere på året udgav han albummet "Balance", som det også forventes, at han vil spille flere numre fra, når han gæster Magicbox næste sommer.

Magicbox bliver kaldt "festivalen i festivalen", fordi den er en del af Tinderbox-festivalen i Odense, men har en selvstændig festivalprofil.

Scenen ligger i friluftsbadet, som er et lille stykke fra hjertet af Tinderbox.

Også andre internationale kunstnere som Meduza, Hayden James og Shapova skal spille på Magicbox-scenen næste år.

Meduza er en italiensk DJ-trio, der tidligere på året udgav hittet "Piece of your heart". Sangen toppede flere internationale hitlister og har gjort trioen efterspurgt i hele verden.

Australske Hayden James' er kendt for sit brede repertoire og vil formentlig byde op til masser af dans med sange fra sit nyeste album "Between us", der er streamet mere end 500 millioner gange.

Også en af Armin van Buurens tidligere musikalske samarbejdspartnere er at finde på Magicboxprogrammet for 2020.

Den russiske DJ og producent Shapov skal nemlig spille på festivalens første dag, 25. juni.

Russeren er bedst kendt for hittet "Belong", som han udgav sammen med den svenske pladeproducent Axwell.

Tinderbox finder sted 25.-27. juni i Tusindårsskoven i udkanten af Odense.