Verdens sidste gule steder farves orange: Alle rejser frarådes

Over de seneste uger er verden blevet farvet gradvist mere orange, i takt med at ministeriet har frarådet at rejse til landene enten på grund af for høje smittetal eller strikse indrejseregler for danskere under coronakrisen.

Kun i Sverige var der to gule pletter - hvortil rejser ikke blev frarådet - tilbage. Men det har Danmark torsdag eftermiddag ændret.

Det er de svenske regioner Västerbotten og Västernorrland, som er gået fra gul til orange. Den seneste tid er der registreret øget smitte i områderne, og det har skubbet regionerne over grænsen.

- Smitteniveauet i hele Europa er ekstremt højt, og i en lang række lande er det højere i denne uge end i sidste uge, siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet fraråder rejser til et land, hvis der er over 30 nye smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Smittetrykket bliver målt som et gennemsnit over 14 dage for at mindske for store udsving.

For Sverige er der en model, hvor man ser på smitten i hver enkelt region, og derfor har dele af landet tidligere være åbent.

Erik Brøgger Rasmussen ønsker ikke at give et bud på, hvornår dele af verden kan åbne igen.

- Hvis jeg vidste det, ville jeg gerne give et klart bud på det. Det er klart, at de niveauer, vi har nu, er langt fra de åbne grænser, siger han.

Danmark fraråder i forvejen rejser til Norge og Estland, men hvor den anbefaling tidligere er kommet på grund af landenes indrejse- og karantænerestriktioner, så har de nu også krydset smittegrænsen på 30 smittede per 100.000 indbyggere.

Som det eneste sted i Europa er Finland under smittegrænsen og burde derfor være gul, men Udenrigsministeriet fraråder rejser på grund af Finlands indrejserestriktioner.

- Man kan ikke rigtig komme ind i Finland.

- Det er det eneste land i Europa, der ligger under smittegrænsen. Ja, det eneste lys i mørket, kan man sige, men tallene i Finland går også opad, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Der er udelukkende tale om anbefalinger fra Udenrigsministeriet, og det er således ikke forbudt at rejse til de lande, som er farvet orange på ministeriets verdenskort.

Til gengæld kan det få betydning for personer på arbejdsmarkedet. En del virksomheder har meldt ud, at ansatte skal i selvbetalt isolation, hvis de har været på ferie i et land, hvortil rejser frarådes.

Erik Brøgger beder folk om at følge anbefalingerne, fordi der både er en risiko for at slæbe coronavirus med hjem, og at man bringer smitte med til udlandet.