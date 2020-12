Verden er fortsat orange trods nye regionale vejledninger

Når et område er orange, betyder det, at alle unødvendige rejser frarådes.

Et land betragtes som åbent, når der er under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Det er lettere for en region at være åbent for rejser, hvis regionen ligger i et åbent land.

I et åbent land - et gult land på Udenrigsministeriets kort - skal en region have under 75 smittede personer per 100.000 indbyggere per uge for at blive betragtet som en gul region.

I et karantæneland - altså et orange land - gælder det, at en region skal have under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge, for at skifte fra orange til gul.