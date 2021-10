Ventetid for familiesammenføring forkortes efter europæisk dom

Dom ved menneskeretsdomstol betyder, at Danmark må forkorte ventetid for familiesammenføringer.

Regeringen vil fremlægge et lovforslag, der forkorter kravet til, hvor lang tid personer med midlertidig beskyttelsesstatus skal have opholdstilladelse i Danmark, før de kan få ægtefæller og børn til Danmark.

Det sker som følge af en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I dag har Danmark det, der hedder treårsreglen.

For personer med midlertidig beskyttelsesstatus betyder det, at de skal have haft opholdstilladelse i Danmark i tre år, før de kan få ægtefæller og børn til landet.

Her er der tale om regler for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus i modsætning til eksempelvis personer med konventionsstatus eller kvoteflygtninge.

For denne gruppe gælder, ifølge EMD, at de har ret til højest at få udskudt behandling af deres ansøgning om at få familiesammenføring med to år.

Dermed er Danmarks treårsregel for vidtgående.

- Som jeg tidligere har sagt, er jeg naturlig ærgerlig over, at dommen gik imod Danmark. Men jeg er samtidig også lettet over, at det ifølge dommen er muligt at have en toårsregel, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Et vigtigt element i domstolens vurdering er, at der ikke i disse år er en massetilstrømning til Danmark.

Derfor vil det kommende lovforslag indeholde en mekanisme, der gør, at toårsreglen kan blive til en treårsregel igen i tilfælde af massetilstrømning.

Indtil en lovændring er gennemført, vil Udlændingestyrelsen rette sig efter domstolen. Dermed kan ansøgere, der ellers opfylder de resterende betingelser, blive sammenført med ægtefæller og børn efter to år.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er sat i verden for at afgøre sager om mulige overtrædelser af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er ikke en EU-institution, men hører under Europarådet.