Venstres skattepolitik skuffer regeringspartnere

Venstre har søndag fremlagt et forslag om et skattestop, hvor ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned.

Forslaget er dog for tyndt, hvad angår forslag om at sænke skatten, mener erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative.

- Vi er ikke imod, at Venstre ikke vil hæve skatten. Men vi kan forstå, at de ikke vil kæmpe for at sætte skatten ned. Det lyder som om, at Venstre synes, at det skattesystem, som vi har i dag, er perfekt, siger han.

- Venstre burde hjælpe med at holde boligskatterne nede og holde indkomstskatterne nede, hæve grænserne for topskat, sænke registreringsafgifter og sænke beskatningen af kapital - altså aktier.

Venstres udspil til et skattestop indeholder to undtagelser: Tobaksafgifter og ændringer i skatter og afgifter, der allerede er aftalt.

Uenigheden får dog ikke betydning for De Konservatives ønske om at danne en regering med Venstre, såfremt det bliver muligt efter valget.

- Det er ikke så overraskende for os, at Venstre ikke kæmper for at sænke skatten, som vi gør, siger Rasmus Jarlov.

- Venstres udmelding betyder ikke, at vi ikke vil sidde i regering med Venstre. Men det understreger, at det ikke er ligegyldigt, hvor i den borgerlige blok man stemmer.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Liberal Alliance erklærer sig overrasket over Venstres udspil.

- Vi havde håbet, at nu vil der komme med en visionær plan fra Venstre, om hvordan man kunne sætte skatten ned, siger han.

- Et borgerligt projekt uden skattelettelser er dybest set ikke et borgerligt projekt, siger han om Venstres udspil.

- Fem dage inde i valgkampen er det svært at adskille de toner, vi hører fra Venstre, fra et standard europæisk socialdemokrati.