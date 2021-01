Venstres jurister tvivler på om Støjberg kan dømmes i rigsretssag

Venstre har hyret to advokater til at vurdere den delberetning fra Instrukskommissionen, der kom i december.

To jurister vurderer det som tvivlsomt, om Inger Støjberg (V) kan dømmes ved en rigsretssag.

Det fremgår af notater fra advokaterne Poul Heidmann og Peer Schaumburg-Müller, som Venstre har fået til at vurdere Instrukskommissionens delberetning.

I notatet fra Poul Heidmann lyder det, at udfaldet af en eventuel rigsret "efter min opfattelse er forbundet med usikkerhed".

Samtidig lyder det fra Peer Schaumburg-Müller, at der "helt givet" vil kunne være et grundlag for en rigsretssag. Men han skriver imidlertid også, at Inger Støjberg i værste fald vil få en bøde, hvis hun kendes skyldig.

Sagen, der kan ende med en rigsretssag for Inger Støjberg, handler om en instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet med Inger Støjberg som minister.

Den fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning. Den kom i december sidste år.

Derudover blev det konkluderet, at Inger Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.

Efter kommissionens delberetning blev et politisk flertal enige om, at uvildige advokater for Folketinget skal vurdere, om Inger Støjberg kan dømmes ved en rigsret.

I den forbindelse sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at man støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis disse advokater finder grundlag for det.

Ved siden af processen i Folketinget har Venstre altså også hyret uvildige advokater til at se på sagen. Den proces hænger ikke sammen med det, som flertallet i Folketinget har besluttet.

På Facebook skriver Jakob Ellemann-Jensen, at det dog "bestemt" ikke er givet på forhånd, at Folketinget skal rejse en rigsretssag.

- Der er grund til at tænke sig grundigt om, inden Folketinget nedsætter en rigsret, der med en vis sandsynlighed ender i en frifindelse, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

I slutningen af december kunne Inger Støjberg fortælle, at hun stoppede som næstformand for Venstre.

Det skete efter ønske fra Jakob Ellemann-Jensen, sagde hun.