Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var mandag tilbage i valgkampen frem mod folketingsvalget. Her skyder han "partiløbet" for eleverne fra Sct. Nicolai Skole i gang i Køge.

Venstres gode EP-valg giver Løkke fornyet energi til slutspurt

Røgen fra søndagens valg til Europa-Parlamentet har ikke lagt sig endnu, men slutspurten mod folketingsvalget 5. juni er allerede sat ind dagen efter EP-valget.

Mandag er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Køge for at føre valgkamp. Og det er med et solidt rygstød efter søndagens EP-valg.

Her fordoblede Venstre antallet af mandater fra valget i 2014. Fra to til fire. Det gør Venstre til det største danske parti i Europa-Parlamentet.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg er på en og samme tid lidt træt, men også fyldt med ekstra energi.

- Træt, fordi vi fejrede det i går. Fyldt med ekstra energi, fordi vi gjorde meningsmålingerne til skamme og har fået det bedste valgresultat nogensinde.

- Det giver et godt rygsted til den sidste fase af folketingsvalgkampen, siger Løkke.

Han glæder sig desuden over stemmeprocenten på 66. Løkke er blevet kritiseret for at placere folketingsvalget 5. juni i stedet for 26. maj sammen med EP-valget.

Men stemmeprocenten var lig med rekord. Før i år var den højeste danske valgdeltagelse ved et valg til EU-Parlamentet 59,5 procent. Det var i 2009.

Ved seneste EU-parlamentsvalg i 2014 stemte 56,3 procent af de stemmeberettigede.

Løkke fastholder, at han er optimist frem mod folketingsvalget, selv om Løkke og Venstre i målingerne står til at miste regeringsmagten. Men EP-valget giver selvtillid.

- Det giver vores valgkamp et nyt skud energi. Det giver sig selv. Jeg har hele tiden troet på, at vi godt kan vinde 5. juni, og det tror jeg endnu mere på i dag, siger Løkke.

Det gode EP-resultat skyldes ifølge Løkke "et stærkt kandidathold og en god politik".

- Men også optimisme. Venstre er jo det parti, der omfavner EU og taler fordelene op, men også peger på de ting, der ikke fungerer. Det, tror jeg, at danskerne kvitterer for, siger han.

Blandt Venstre-kandidaterne er tidligere minister Søren Gade, der mandag klokken 14 ser ud til at blive EP-valgets største stemmesluger, selv om han blot var nummer fire på Venstres kandidatliste.

Søren Gade har på det seneste lagt sig ud med partitippen i Venstre. Han har eksempelvis kritiseret den sundhedsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik kort før folketingsvalget.

- Søren Gade har haft en stor og uvurderlig betydning, fordi Søren Gade er en stærk Venstre-mand.

- Han står for alt det bedste i Venstre. Han har en meget stor del af æren for det her valgresultat, siger Løkke.