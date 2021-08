Venstres Tommy Ahlers stopper i Folketinget

Politik handler for meget om spillet og for lidt om løsningerne.

Dermed mister Venstre endnu en politisk profil efter blandt andre tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har forladt partiet.

Tommy Ahlers forbliver dog medlem af Venstre, men det bliver altså som menigt medlem uden for Christiansborg fremover.

- Det her har været en meget svær beslutning for mig, og jeg har brugt sommeren på at tænke godt og grundigt over, hvad der var det rigtige. Jeg er nået frem til, at jeg stopper i Folketinget.

- Dels fordi jeg gerne vil være med at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere, og dels fordi jeg ofte oplever, at politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode idéer, siger Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Selv om Tommy Ahlers er kritisk over for spillet på Christiansborg, så smækker han dog ikke med døren i forhold til Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen eller partiets politiske linje:

- Venstre er klart på vej i den rigtige retning med stærkt fokus på klimakrisen og hvordan den grønne omstilling kan bruges til at skabe nye job, og jeg vil gerne takke Jakob Ellemann-Jensen for at have vist mig stor tillid hele vejen og give mig gode muligheder for at sætte mit præg på kursen. Jeg er ikke i tvivl om, at han fortsat vil kæmpe for at skabe et bedre Danmark her og i verden, siger Tommy Ahlers i den skriftlige kommentar.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er ærgerlig over, at Tommy Ahlers stopper. Men han siger i en skriftlig kommentar, at han har "forståelse for, at Tommy Ahlers har lyst til at vende tilbage til at gøre en forskel via erhvervslivet og iværksætteri".

- Der er ingen tvivl om, at Tommys energi og drive har været et stort aktiv for Venstre, og han har været med til at styrke Venstre på både iværksætteri og især den grønne omstilling, hvor vi har lagt en klar og stærk kurs.

- Det er jeg glad for, men samtidig er jeg også meget ked af, at Tommy nu forlader politik. Det er et tab for os, men også for dansk politik, at en iværksættersjæl som ham forlader Christiansborg. Men jeg kommer helt sikkert til fortsat at trække på Tommys viden og kompetencer, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er endnu ikke formelt sat dato på Tommy Ahlers sidste dag på Christiansborg, men det er alene de praktiske omstændigheder nedpakning af kontoret og Folketingets procedure, der mangler.

Venstre får en suppleant i Folketinget i stedet for Tommy Ahlers, så hans mandat ikke forlader partiet. Venstre har endnu ikke sat navn på, hvem det bliver, men det ventes at ske i løbet af kort tid.