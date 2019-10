Venstres Kristian Jensen siger god for S-ministres lønstigning

Den tidligere finans-, udenrigs- og skatteminister Kristian Jensen (V) forsvarer høje ministerlønninger.

På Facebook skriver Venstres tidligere næstformand blandt andet:

- Giv ministrene et højt vederlag! Jeg ved godt, at jeg sætter bagdelen i klaphøjde og sikkert får en shitstorm på halsen.

- Men nogen skal sige det: Det er et ualmindelig krævende job at være minister, og det skal belønnes med et vederlag, som svarer til indsatsen.

- Derfor støtter jeg fuldt ud, at den midlertidige nedgang, som blev indført under finanskrisen, nu fjernes, og at den nye regering får et løft på 5 procent fra nytår.

Jensens opslag kommer, efter at det via DR Nyheder er kommet frem, at regeringens 20 ministre står til at få en lønstigning fra årsskiftet ifølge udspillet til næste års finanslov.

Tilbage i 2010 vedtog daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at skære fem procent af ministrenes lønninger midlertidigt efter finanskrisen.

Siden er den midlertidige nedsættelse blevet forlænget flere gange af skiftende regeringer. Til nytår udløber lønnedsættelsen. Dermed står ministrene til en lønstigning.

Statsminister Mette Frederiksens (S) årsløn lyder på 1.574.372 kroner. Finansminister Nicolai Wammen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) får hver en årsløn på 1.385.448 kroner. De øvrige ministre får 1.259.498 kroner.

- Jeg er uenig i regeringens politik, og jeg er bestemt ikke imponeret over alle ministres indsats eller viden. Men uanset det, så er jobbet blandt de mest krævende og udfordrende i Danmark, skriver Jensen.

- Med 5,7 millioner arbejdsgivere, som via en dygtig og skarp presse følger med i de mindste detaljer i arbejdet, så er presset på ministrene betydeligt. Og det skal også afspejles i vederlaget.

- Jeg ved godt, at beløb på 1,2 til 1,5 millioner kroner lyder af meget - det er også betydeligt højere, end hvad jeg i sin tid tjente som bankassistent; men selv den bedst lønnede minister tjener mindre end den lavest betalte departementschef.

- Og klart lavere end hvad ansatte med samme ansvar i andre brancher får, skriver Jensen.

Politikerlønninger diskuteres igen efter en række skriverier i pressen. Socialdemokratiet og Venstre har for nylig foretaget en kovending og aftalt at se på politikernes lønninger generelt.

I 2014 nedsatte Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative en Vederlagskommission. Den skulle komme med anbefalinger til et nyt, samlet lønsystem for politikere.

De fem partier gav hinanden hånd på, at de ville følge kommissionens anbefalinger uanset hvad. Siden løb en række partier fra aftalen.